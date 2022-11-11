ميكالي يحاضر لاعبي المنتخب الأولمبى قبل المران الثاني

أدى المنتخب الأولمبى تدريبه الثاني خلال معسكره المغلق، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس ٢٠٢٤".

قاد البرازيلى روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب، التدريبات مع جهازه المعاون، وحرص ميكالي في بداية المران على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين في محاضرة قصيرة جدا، وشدد على اللاعبين ضرورة الالتزام بها والتركيز في تنفيذها.

شهد المران عدة فقرات، حيث قام ليوناردو مخطط الأحمال بقيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة ثم تولى تياجو المدرب العام ووائل رياض التدريبات الفنية تحت إشراف ميكالي، وقاد عصام الحضري تدريبات حراس المرمى، وشهد التدريب تألق كل اللاعبين الذين أشعلوا المنافسة لنيل ثقة ميكالي.