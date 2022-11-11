البرلمان الألماني يوافق على مواصلة تشغيل ثلاث محطات نووية حتى منتصف أبريل

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قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) مواصلة تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد حتى منتصف أبريل المقبل.

والمحطات الثلاثة هي "إيسار 2" و"نيكارفيستهايم 2" و"إمسلاند".

ووافق أعضاء البرلمان على تعديل ينص على ذلك في قانون الطاقة الذرية اليوم الجمعة في برلين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) اتخذ قرارا الشهر الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية حتى الخامس عشر من أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وسعى الخضر لإيقاف تشغيل آخر محطات طاقة نووية بألمانيا خلال أشهر قليلة، فيما أيد الديمقراطيون الأحرار التشغيل لفترات أطول.

وكان من المفترض بالأساس إخراج هذه المفاعلات من الشبكة في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل وذلك في إطار سعي ألمانيا إلى التخلي عن الطاقة النووية.