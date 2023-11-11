 رئيس البنك الأهلي: تعاقدنا مع 9 لاعبين بـ أقل من 10 ملايين جنيه - بوابة الشروق
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رئيس البنك الأهلي: تعاقدنا مع 9 لاعبين بـ أقل من 10 ملايين جنيه

محمد عاطف
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 5:00 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 5:00 ص

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل؛ لإتمام التعاقد معه".

وأضاف: "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات".

وتابع رئيس البنك الأهلي: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو الماضي منهم 6 لاعبين بشكل حر".

وأكمل: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 ملايين جنيه".

واختتم: "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي؛ لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة".


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