رئيس البنك الأهلي: تعاقدنا مع 9 لاعبين بـ أقل من 10 ملايين جنيه

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كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل؛ لإتمام التعاقد معه".

وأضاف: "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات".

وتابع رئيس البنك الأهلي: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو الماضي منهم 6 لاعبين بشكل حر".

وأكمل: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 ملايين جنيه".

واختتم: "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي؛ لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة".