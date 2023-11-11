رئيس البنك الأهلي: تعاقدنا مع 9 لاعبين بـ أقل من 10 ملايين جنيه

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري.
وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل؛ لإتمام التعاقد معه".
وأضاف: "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات".
وتابع رئيس البنك الأهلي: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو الماضي منهم 6 لاعبين بشكل حر".
وأكمل: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 ملايين جنيه".
واختتم: "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي؛ لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة".