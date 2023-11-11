 سوناك يدين عنف ضد مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن - بوابة الشروق
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سوناك يدين عنف ضد مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

وكالات
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:33 م

أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعمال العنف التي شوهدت حول مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن اليوم السبت، بما في ذلك عنف من متظاهري اليمين المتطرف الذين اشتبكوا مع الشرطة.

وخرجت جماعات يمينية متطرفة في مظاهرة مضادة لأن الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين تزامن مع يوم الهدنة، الذي يوافق نهاية الحرب العالمية الأولى وتحيي فيه بريطانيا ذكرى قتلى الحرب، وفقا لوككالة رويترز.

وقال سوناك في بيان "ما رأيناه اليوم لا يدافع عن شرف قواتنا المسلحة، بل يظهر عدم احترام شديد لها".

وتابع "هذا ينطبق على بلطجية رابطة الدفاع الإنجليزية الذين هاجموا أفراد الشرطة وتعدوا على النصب التذكاري، وينطبق أيضا على الذين أنشدوا هتافات معادية للسامية ولوحوا بلافتات وظهروا بملابس مؤيدة لحماس في احتجاج اليوم".

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