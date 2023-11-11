أمير قطر: الشعب الفلسطيني في غزة يمر بما لا طاقة للبشر على تحمله

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمر بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسئولياته السياسية والأخلاقية عبر اتخاذ ما من شأنه أن يوقف جرائم الحرب والمجازر المرتبكة باسم الدفاع عن النفس.

وتساءل إلى متى سيظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي، وإلى متى يسمح لها بضرب كل القوانين الدولية عرض الحائط في حربها الشعواء على سكان البلاد الأصليين.

وأكد أن ما يحدث في غزة يُشكل خطرا على كل المستويات، مبديا استغرابه بأن قصف المستشفيات أصبح أمرا عاديا يتم إنكاره واتهام الضحايا بداية ثم يبرَر بوجود أنفاق تحتها ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعوّد الأعين على مشاهدة المآسي.

ولفت إلى أنه قبل هذه الحرب وأثناء حصار غزة، لوحظ ارتفاع ملحوظ في معدلات المناعة لدى بعض الدول التي تدعي حماية القانون الدولي والنظام العالمي.

وأفاد بأن هذه الدولة شكلت مناعة ضد مشاهد قتل الفلسطينيين سواء أطفالا أو نساء، بجانب قصف المستشفيات ومناطق الإيواء.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.