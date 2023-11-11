 رئيس البنك الأهلي يحسم موقفه بشأن رحيل طارق مصطفى لتدريب الزمالك - بوابة الشروق
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رئيس البنك الأهلي يحسم موقفه بشأن رحيل طارق مصطفى لتدريب الزمالك

محمد عاطف
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 3:47 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 3:47 ص

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة تواصل الزمالك معه للتعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "كنا حريصين على التعاقد مع طارق مصطفى في هذا التوقيت، قبل التعاقد مع الزمالك".

وأضاف: "سعيد بتواجد طارق مصطفى ضمن الترشيحات الخاصة بنادي الزمالك، ولكننا سعداء جدا بتواجده معنا، وإن شاء الله له مستقبلا كبيرا".

وتابع : "لم يحدث تواصل من جانب مسؤولي الزمالك بشأن طارق مصطفى حتى الآن، ولكن لو حدث تواصل هنتفاوض في الأمر أكيد".

وأتم: "علاقتي جيدة بمسؤولي الزمالك، ولو هما عايزين طارق مصطفى أنا هطلب وهميل عليهم بحاجات تانية شوية انتهازية كده".


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