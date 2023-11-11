رئيس البنك الأهلي يحسم موقفه بشأن رحيل طارق مصطفى لتدريب الزمالك

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة تواصل الزمالك معه للتعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق.
وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "كنا حريصين على التعاقد مع طارق مصطفى في هذا التوقيت، قبل التعاقد مع الزمالك".
وأضاف: "سعيد بتواجد طارق مصطفى ضمن الترشيحات الخاصة بنادي الزمالك، ولكننا سعداء جدا بتواجده معنا، وإن شاء الله له مستقبلا كبيرا".
وتابع : "لم يحدث تواصل من جانب مسؤولي الزمالك بشأن طارق مصطفى حتى الآن، ولكن لو حدث تواصل هنتفاوض في الأمر أكيد".
وأتم: "علاقتي جيدة بمسؤولي الزمالك، ولو هما عايزين طارق مصطفى أنا هطلب وهميل عليهم بحاجات تانية شوية انتهازية كده".