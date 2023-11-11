أمير قطر: النظام الدولي يخذل نفسه بتبريره للمجازر الإسرائيلية في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن النظام الدولي يخذل نفسه وهو يسمح بتبرير المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لم يكن متخيلا أن المستشفيات تُقصف علنا في القرن الـ21، وأن عائلات بأكملها تُمحى من السجلات؛ جراء القصف العشوائي لأحياء سكنية ومخيمات اللاجئين.

وتابع: "شعب بأكمله يُجبر على النزوح قسريا بوجود مخططات مستنكرة ومرفوضة"، مؤكدا أن كل هذا حدث على مرأى ومسمع العالم.

وأكد أن قطر داعمة لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والعمل على إيصاله مع التعنت الإسرائيلي.

ودعا لفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط.

وشدد على رفض بلاده لأية محاولة لاستخدام التعسف في إتاحة المساعدات والتهديد بقصفها كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي، داعيا لإيصالها لكل مناطق قطاع غزة.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.