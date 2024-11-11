الكرملين ينفى التقارير بشأن محادثة بين بوتين وترامب الأسبوع الماضي

نفى الكرملين اليوم الاثنين التقارير التي تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا، ورفض متحدث باسم ترامب التعليق على ما أسماها "مكالماته الخاصة" مع قادة دول العالم.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست لأول مرة أمس الأحد، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن ترامب وبوتين تحدثا يوم الخميس، حيث نصح ترامب بوتين بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى الوجود العسكري الأمريكي الكبير في أوروبا.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لم تكن هناك محادثة" والتقرير "غير صحيح على الإطلاق، إنه محض خيال".

وردا على سؤال بشأن التقرير، قال ستيفن تشيونج مدير اتصالات ترامب: "نحن لا نعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة دول العالم الآخرين".

وقال بيسكوف: "لا توجد خطط محددة حتى الآن" لمحادثة بين بوتين وترامب. وقال في وقت سابق إن الاتصالات بين الاثنين قبل تنصيب ترامب "ليست مستبعدة".

وأشار إلى قول ترامب إنه سيتصل ببوتين قبل التنصيب. لكنه نفى أن تكون الإدارة الرئاسية الروسية أو وزارة الخارجية قد أجرت أي اتصالات مع حملة ترامب بعد الانتخابات.