«أرامكو» تستهل تداولاتها في سوق الأسهم السعودية بارتفاع بالحد الأقصى

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استهلت أسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة تداولاتها في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، بارتفاع بالحد الأقصى بنسبة 10%.

وكان قد تقرر أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وبذلك يصل سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتصل القيمة السوقية للشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

وببدء التداول تكون أرامكو هي الشركة المدرجة الأكبر في العالم، وتحل محل شركة "آبل" الأمريكية التي كانت هى الأكبر في العالم.

وقبل بدء التداول، أكد ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو أن الإدراج "يعزز حوكمة الشركة ويدعم التميز في الانضباط التشغيلي".