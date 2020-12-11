حسان دياب بعد اتهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت: «مرتاح الضمير»

قال رئيس حكومة تصرف الأعمال، حسان دياب، إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه"، في أول تعليق عليه على الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت.



ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية عن دياب قوله إن "رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".



وأضاف أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"، حسب قوله.

ويوم الخميس، وجهت سلطات التحقيق اللبنانية اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس آب 2020، قُتل ما يزيد عن 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلآف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.