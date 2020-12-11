 النمسا تسجل 2893 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 2893 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الكورونا في النمسا - ارشيفية
الكورونا في النمسا - ارشيفية
فيينا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 6:02 م | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 6:02 م
أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و893 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة إن اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 316 ألفا و581 حالة تعافى منها 273 الفا و503 حالات بينما توفي 4289 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3651 حالة منهم 572 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الاصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا العليا وبلغت 633 حالة يليها العاصمة فيينا وبلغت 526 حالة وستيريا 470 حالة والنمسا السفلى 360 حالة بينما جاءت اقل الاصابات فى بورجنلاند وبلغت 118 حالة.

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