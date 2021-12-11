أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم السبت، أن عملية الاستهداف في مأرب دمرت 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات، كما أسفرت عن تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصراً.

وكان التحالف أعلن، أمس، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

يذكر أن المليشيات المدعومة من إيران كانت تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قوية، وتكبدت خسائر فادحة، من قبل الجيش وقوات التحالف.