 ميليشيات الحوثي تقصف إحدى مخيمات النازحين للمرة الثانية في مأرب - بوابة الشروق
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ميليشيات الحوثي تقصف إحدى مخيمات النازحين للمرة الثانية في مأرب

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 4:16 م | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 4:16 م
قصفت ميليشيات الحوثي، مخيم الرحمة الذي يقطن فيه 264 أسرة نازحة، وذلك بعد يومين على قصف المخيم في محافظة مأرب.

وأكدت السلطة المحلية في المحافظة، وفقًا لقناة (الإخبارية اليمنية)، أن الميليشيات استهدفت المخيم بصاروخين باليستيين، ما أدى إلى سقوط جرحى من النساء والأطفال، دون ذكر حصيلة محددة.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي تواصل قصفها الصاروخي الباليستي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في كل من مدينة مأرب ومديرية الوادي، في الوقت الذي تشتد وتيرة المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال بمأرب.

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