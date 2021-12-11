 الجيش اليمني يقتل 30 حوثيا خلال صد هجوم مدرع للميليشيات بمأرب - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يقتل 30 حوثيا خلال صد هجوم مدرع للميليشيات بمأرب

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 10:10 ص | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 10:10 ص

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية باليمن من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة، وذلك استمرارا للمعارك والاشتباكات في مأرب.

وأكدت مصادر ميدانية -وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم السبت- مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين، خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.

يشار إلى أن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيدا من الخسائر في صفوفها، لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.

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