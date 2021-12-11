ساسي: الزمالك في قلبي وسيأتي اليوم ويعود فرجاني لبيته

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كشف فرجاني ساسي، لاعب الدخيل القطري ومنتخب تونس، عن المنتخب الذي يفضل مواجهته من مصر والأردن في نصف نهائي كأس العرب.

وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «اذا عودت إلى مصر فلدي اصدقاء كثيرين هناك ولو عرض علي العودة من جديد فما الأزمة؟».

وأضاف: «إذا حدث ذلك سأعود إلى الزمالك وهذا أمر طبيعي ولكن لدي عقد ساري مع الدحيل وليس لدي مشاكل مع فريقي، الزمالك في قلبي وأشجعه دائما وإن شاء الله يأتي يوم ويعود فرجاني إلى بيته».

وكان فرجاني ساسي قد رفض تجديد عقده مع الزمالك مطلع الموسم الحالي بسبب الظروف المالية والأزمات التي تحيط بالفريق الابيض وقرر الانتقال إلى الدحيل القطري.