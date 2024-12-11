فرقة من قوات اليونيفيل تدخل بلدة الخيام جنوب لبنان للتأكد من انسحاب جيش الاحتلال

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن فرقة من فوج الهندسة التابع لـ«اليونيفيل»، دخلت منذ قليل إلى بلدة الخيام من شمال البلدة في منطقة الجلاحية عند مثلث مرجعيون- الخيام -ابل السقي، (مثلث الحمام)، للكشف على الطريق والتأكد من صحة انسحاب جيش العدو الإسرائيلي منها.

وعلى الرغم من مرور أسبوعين علة بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بعد مواجهات ضارية، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيره لسكان الجنوب من العودة إلى قراهم.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إنه يحظر على سكان قرى: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري، العودة إلى مساكنهم.

وتزامن هذا التحذير مع بدء الجيش اللبناني اليوم الانتشار في بعض مواقعه الأمامية السابقة جنوبي مدينة الخيام وعين عرب في الجنوب.

هذا ومن المتوقع أن تبدأ فرق الهندسة أولا في الدخول الى شمال الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، قبل انتشار بقية وحداته المكلفة في المنطقة الحدودية.

وكانت عدة بلدات حدودية، لا سيما قرية الخيام، تعرضت خلال الأيام الماضية للقصف الإسرائيلي.