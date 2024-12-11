وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك صدمة لإدارة النادي بالإفصاح عن رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء وذلك في ظل تقارير سعودية تشير إلى اتفاقه لى تولي تدريب فريق الفتح السعودي.

وكان جوميز قد أبلغ إدارة الزمالك برغبته في عدم الاستمرار في منصبه، وذلك في ضوء عدة أزمات كانت قد حدثت خلال الفترة الأخيرة وتمثلت ابرزها في..

- مستحقات متأخرة

يحق للمدير الفني البرتغالي الحصول على راتب شهرين وذلك في ظل تأخر الرواتب بشكل عام في فريق الكرة وعدد من الألعاب داخل النادي، بسبب عدم وجود سيولة كافية، مع وعد من مسؤولي النادي باحتواء أزمة الرواتب مع بداية العام الجديد.

- أزمات اللاعبين

سبق أن أبلغ جوميز إدارة الزمالك بانه قد يصبر على عدم صرف مستحقاته في سبيل أن تقوم الإدارة بالإفراج عن مستحقات اللاعبين، حتى يضمن تركيزهم الكامل في التدريبات والمباريات، وهو ما لم يحدث، ليجد المدرب نفسه أمام أزمات عديدة داخل الفريق، وأداء أقل من المعتاد من عدد من اللاعبين.

- تأخر التجديد

سواء بالنسبة لجوميز أو لعدد من العناصر الأساسية للفريق، فإن تأخر ملف التجديد بمثابة أزمة جديدة تفاقمت داخل القلعة البيضاء.

وكان مجلس الزمالك قد فوض حسين لبيب رئيس النادي لحسم ملف التجديد مع جوميز، لكن انشغال المجلس ككل بعدد من المشاكل والأزمات الأخرى داخل النادي حال دون حدوث أي جديد.

أيضا تجديد عقود بعض اللاعبين المتعثر مثل زيزو وسيف الدين الجزيري وغيرهم يؤرق جوميز.

- الصفقات

يمثل ملف الصفقات محور أساسي لخلاف جوميز مع الإدارة خاصة أن بعض صفقات ما قبل بداية الموسم الحالي لم يرحب بها المدير الفني واضطر للموافقة عليها بعد الفشل في جلب آخرين كان قد طلبهم.