بيراميدز يفوز على المصري ويحسم تأهله لربع نهائي الكونفدرالية

حقق بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ودخل إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، اللقاء بتشكيل هجومي بحت سعيًا في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تلقاها من بيراميدز في الجولة السابقة، إلا أن الشوط الأول من اللقاء كان سجال بين الفريقين ولكن خرج بيرميدز متقدمًا بهدف دون رد عن طريق ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد، في الدقيقة 21، وأرسل عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب ويلفريد كانون بالرأس ويتصدى لها الحارس أحمد مسعود لترتد الى اريك تراوري الذي يتابعها في الشباك محرزًا هدف التقدم لبيراميدز، كما شهد اللقاء ركلة جزاء لبيراميدز، وفي الدقيقة 28 مرر اسلام علي الكرة إلى اسلام عطية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى يحاول تمريرها الى اللاعب مفتاح طقطق ولكن تذهب الكرة أقوى من اللازم تخرج ركلة مرمى لاصلح بيراميدز.

وفي الدقيقة 42 أهدر عبدالله السعيد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعد تمريرة في غاية الروعة من عبد الله السعيد إلى إسلام عيسى الذي يسبق الحارس أحمد مسعود الذي يرتكب خطأ لكي يحتسب الحكم ركلة الجزاء بدون تردد، وانتهى الشوط الأول بهدف مقابل لا شئ لبيراميدز.

وفي الشوط الثاني، شهد ضغط كبير من المصري البورسعيدي سعيًا في التعويض والعودة من جديد لنقطة البداية وتسجيل هدف التعادل، إلا أن التماسك الدفاعي لبيراميدز كانت له الكلمة العليا، وتعتبر أبرز هجمات الشوط الثاني عند الدقيقة 58 عندما نفذ لاعب المصري هجمة مرتدة سريعة عن طريق مفتاح طقطق المنطلق من الجهة اليسرى من منتصف الملعب إلى أن وصل إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس المهدي سليمان لترتد إلى اللاعب حسن علي مع خروج من المهدي سليمان وسقوط من حسن على ومطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم طال بإستمرار اللعب.

وعند الدقيقة 71 عزز بيراميدز الهدف وسجل نبيل دونجا هدف أخر بعد انطلاقة سريعة من جون أنتوي من الجهة اليسرى يدخل منطقة الجزاء و يمرر الى اسلام عيسى الذي يحاول لعب العرضية لترتد الكرة من الدفاع الى نبيل دونجا الذي يسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة الزاوية اليمنى للشباك.

وبذلك ينفرد بيراميدز بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة ويحسم التأهل إلى الدور المقبل، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث فريق إينوجو رينجرز النيجيري برصيد نقطتين، ويتذيل المجموعة فريق إف سي نواذيبو الموريتاني بنفس الرصيد.

ومن المنتظر أن يستضيف المصري البورسعيدي نظيره فريق إينوجو رينجرز النيجيري، في الجولة المقبلة، فيما يلتقي بيراميدز مع نظيره فريق إينوجو رينجرز النيجيري.