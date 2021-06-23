أوكرانيا: تنفيذ 20 غارة على مواقع روسية و3 ضربات ضد أنظمة الصواريخ خلال 24 ساعة

نفذ سلاح الجو الأوكراني 20 غارة على مناطق تركيز القوات الروسية، وثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، في أخر 24 ساعة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس- أن الجنود الأوكرانيين أسقطوا يوم أمس مروحية روسية من طراز (Ka-52)، وطائرتي استطلاع بدون طيار من طراز (أورلان-10)، فيما صدت القوات الأوكرانية هجمات روسية على 12 بلدة مُحتلة.

وأضافت أن القوات الروسية شنت يوم أمس أيضًا أربع ضربات صاروخية على أهداف مدنية في بلدتي ليمان وتشاسيف يار بإقليم دونيتسك، و23 غارة جوية، بالإضافة إلى ذلك، استخدم الروس أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 69 مرة في مواقع أخرى، ولا يزال التهديد بضربات جوية وصاروخية قائما على كامل أراضي أوكرانيا.

وتابعت أن في منطقة ليمان هاجمت روسيا تيرني في منطقة خاركيف وكذلك ماكييفكا وبلوشانكا ونيفسكي وتشيرفووبيفكا وكريمينا وغيرها من البلدات التابعة لمنطقة لوجانسك، أما في باخموت، استخدم الروس الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية لقصف مستوطنات سبيرن وفييمكا وبيرستوف وبيلوهوريفكا وروزدوليفكا وتشاسيف يار وإيفانيفسكي وكليششيفكا ودروزبا في منطقة دونيتسك.