موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن خارطة الطريق لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أن موسكو تنتظر توضيحا من أنقرة، بشأن خريطة الطريق لإنشاء ممر إنساني لإخراج الجرحى، فيما يخص الوضع في أوكرانيا.

وقالت موسكالكوفا للصحفيين: «نحن بحاجة إلى فهم ما هو المقصود؛ لكن مثل تلك الإجراءات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المصابين وتبادل الأسرى مستحيلة دون قرارات رسمية من السلطات، من وزارة الدفاع والسلطة العليا لبلادنا، والقائد الأعلى (الرئيس فلاديمير بوتين)».

وأشارت المفوضة الروسية إلى أن العديد من الجرحى عادوا إلى ديارهم؛ نتيجة لعمليات التبادل، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضافت: «لا توجد خطة خاصة وخارطة طريق، لهذا من الصعب وضع مثل هكذا خطة، حيث تحدد القضية اعتمادًا على الوضع المحدد والحقائق ذات الصلة».

وأكدت موسكالكوفا، أنها لم تناقش إنشاء ممر إنساني مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينتس، لافتةً إلى أن القضايا الاستراتيجية من اختصاص وزارتي الدفاع في البلدين.

ووفقا لها، ناقش الطرفان عودة الجرحى بموجب خطة التأهيل الكامل، على النحو المحدد في اتفاقية جنيف، بشأن إجلاء المدنيين، والعودة المتبادلة إلى ديارهم لمن ارتكبوا مخالفات إدارية أو يخضعون للترحيل عن طريق المحكمة، وهم الآن في مراكز الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الخاضعين للإجلاء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدعم فتح ممر إنساني في أوكرانيا، وأن بلاده على استعداد لمعالجة الجرحى العسكريين في مشافيها.

وكان مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوش، اقترح فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة.

وبحثت موسكالكوفا، أمس الأربعاء، مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينتس، في تركيا، الوضع في أوكرانيا.

يذكر أن موسكالكوفا ترأست في أوقات سابقة، عمليات تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، وأسفرت هذه العمليات عن تحرير مئات الجنود الذي وقعوا في الأسر الأوكراني.