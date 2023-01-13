العدل الأمريكية تعين مستشارا خاصا للتحقيق في الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزل بايدن

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند تعيين مستشار خاص يشرف على التحقيقات بشأن الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزل بايدن.

وقال وزير العدل الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- إنه سيكون هناك احتراما للقواعد خلال التحقيقات بشأن الوثائق السرية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم العثور على "عدد صغير" من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وحض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الكونجرس الأمريكي على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنجتون في ولاية ديلاوير.