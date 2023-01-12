 7 إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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7 إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

هديل هلال
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 10:39 ص
أصيب سبعة مواطنين بالرصاص، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا في البلدة القديمة من المدينة.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في مناطق متفرقة من المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

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