7 إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أصيب سبعة مواطنين بالرصاص، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا في البلدة القديمة من المدينة.



وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في مناطق متفرقة من المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج