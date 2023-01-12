زيلينسكي: القتال لا يزال مستمرا حول سوليدار شرقي أوكرانيا

قال الجيش الإوكراني اليوم الأربعاء، إنه صد هجمات روسية في 13 موقعا مختلفا ،وأكد استمرار القتال العنيف في بلدية سوليدار الصغيرة التي تشهد معارك ضارية بإقليم دونباس في شرق البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في خطابه المصور اليومي مساء اليوم الأربعاء "إن الجبهة في منطقة دونيتسك صامدة. القتال مستمر ونقوم بكل شيء لتعزيز الدفاعات الأوكرانية".

وتابع زيلينسكي "تحاول الدولة الإرهابية وكل مروجي دعايتها الآن التظاهر بأن جزءا من مدينتنا سوليدار، وهي مدينة دمرها المحتلون تماما تقريبا، نوع من الأملاك الروسية".

وأشار إلى أن روسيا تحاول بمزاعم النجاح المفترضة هذه خداع شعبها و"دعم التعبئة"، وعلاوة على ذلك سيحصل "أنصار العدوان" على مزيد من الأمل.

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلت عن رئيس قوات فاجنر، يفجيني بريجوزين، مساء أمس الثلاثاء، القول إن المجموعة تكاد تستولي على مدينة سوليدار وإنه تمت محاصرة نحو 500 جندي أوكراني. ولم تعلق القيادة العسكرية الروسية على الأمر.

ولم يؤكد الكرملين بشكل رسمي الاستيلاء على سوليدار لكنه تحدث عن "تحرك إيجابي".

وقال المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" "هناك زخم إيجابي في التقدم هناك، ولكن النجاح العسكري يتحقق عندما نصل إلى الأهداف التي حددها القائد الأعلى في سياق العملية العسكرية الخاصة".

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها في انتهاك للقانون الدولي بأنه "صعب".

وأضاف بوتين خلال محادثات مع مسؤولي الحكومة اليوم الأربعاء "في بعض المناطق، لا يزال القتال مستمرا.. لكن هذا كله لا يستدعى التوقف وتأجيل القضايا الأكثر إلحاحا".

وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم تعيينات جديدة بقيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة.

وتم تعيين نواب لقائد العملية الجديد، وهم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليج ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العماد ألكسي كيم.

وذكرت قناة"آر تى عربية" أن رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة، يرتبط بتوسيع نطاق المهام، والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، فضلا عن تحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.

في غضون ذلك، رحب الرئيس الأوكراني بقوة بمبادرة بولندا لتزويد بلاده بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد".

وقال زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء في رسالة الفيديو التي وجهها الليلة بشأن نتائج اجتماعه مع نظيريه البولندي أندريه دودا والليتواني جيتاناس ناوسيدا في مدينة لفيف غربي أوكرانيا "شكرا جزيلا للرئيس دودا والحكومة البولندية وأصدقائنا البولنديين".

وقال زيلينسكي "(الدبابات الغربية الصنع)، هي عمل تحالفنا المناهض للحرب بأكمله وتقدم مستوى جديدا لإمكانياتنا".

وقال دودا بعد الاجتماع أن بلاده اتخذت قرار تزويد الأوكرانيين بدبابات ليوبارد القتالية لسرية واحدة فقط كجزء من التحالف مع الحلفاء. وفي بولندا، عادة ما يكون عدد الدبابات بسرية ليوبارد 14 دبابة قتالية.

وأضاف دودا أن الشرط المسبق كان "سلسلة كاملة من المتطلبات الرسمية والموافقات" من ناحية. ومن ناحية أخرى، رغبة بولندا في تشكيل ائتلاف دولي لهذا الغرض، تقوم فيه دول أخرى أيضا بتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية.

من جانبه، قال ناوسيدا إن ليتوانيا ترغب في تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة المضادة للطائرات.