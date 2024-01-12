سوريا تدين القصف الأمريكي البريطاني في اليمن: محاولة يائسة لشغل أنظار العالم عن جرائم إسرائيل

أدانت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مدن يمنية فجر اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تدين سوريا الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على مدن يمنية، وما تمثله من عدوان على الشعب اليمني وتهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه".

واعتبرت الخارجية أن "هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة يائسة لشغل أنظار الرأي العام العالمي عما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، كما أنه يؤكد مرة أخرى على أنها شريكة في العدوان الإسرائيلي عليه".

واستنكرت الخارجية السورية "تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصّبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجاهلوا في استخفاف واضح القانون الدولي والمجازر الوحشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل وسعيهم الفاضح لتمكينها من الإفلات من المساءلة والعقاب".

ورحبت الحكومة السورية "بالتحرك الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية جرّاء انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وتعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، منذ فجر اليوم الجمعة، لهجوم أمريكي بريطاني بسلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، عن مقتل وإصابة 11 من أفراد قواتها بغارات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وأضافت الجماعة في بيان أنه تم استهداف خمس محافظات يمنية بينها صنعاء بـ73 غارة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

من جانبهم ، يقول الحوثيون إنهم يستهدفون فقط السفن المتجهة إلى إسرائيل أو تابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.