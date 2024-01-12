ما المحافظات اليمنية التي استهدفتها الغارات الأمريكية البريطانية؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة، تنفيذ ضربات جوية مشتركة مع بريطانيا على خمسة أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم المستمرة في البحر الأحمر.

وأفاد البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، بأنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

واستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي.

وجاء الهجوم بعد ساعات من توعد زعيم جماعة الحوثيين اليمنية، عبدالملك الحوثي، كل من يخاطر عسكريا ضد بلاده بـ"دفع الثمن"، مشددا على أن أي اعتداء أمريكي "لن يبقى أبدا دون رد".

ما المحافظات المستهدفة؟

1 - صنعاء

وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، وما قاله شهود عيان لوكالة "الأناضول"، استهدف التحالف الأمريكي قاعدة الديلمي الجوية التابعة للجماعة بعدة غارات. وتعد قاعدة الديلمي الجوية أحدى القواعد الجوية العسكرية التابعة للقوات الجوية الحوثية، وتقع على بعد 15 كم شمالي مدينة صنعاء، جوار مطار صنعاء الدولي.

2 - الحديدة

استهدف التحالف الأمريكي مطار محافظة الحديدة الساحلية (المعطل منذ سنوات جراء ظروف الحرب) بعدة غارات جوية، إضافة إلى غارات أخرى على مواقع في مديرية زبيد بالمحافظة. وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، وفيها ثلاثة موانئ، بينها أكبر ميناء نشط في اليمن (ميناء الحديدة).

3 - صعدة

تعرضت محافظة صعدة لعدة غارات شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فجر الجمعة، بمناطق متعددة. وأبرز المواقع المستهدفة في هذه المحافظة، هي: "معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة (مركز المحافظة تحمل الاسم ذاته)، وجبل الصمع غربي مدينة صعدة، إضافة إلى شن غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بالمحافظة".

4 - تعز

شن التحالف الأمريكي عدة غارات على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز، المحافظة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن، حيث تم استهداف مطار تعز الدولي، المتوقف عن العمل منذ سنوات جراء تعرضه لدمار هائل أثناء الحرب.

كما تم استهداف معسكر اللواء 22 بمديرية التعزية في تعز. وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على مديريات محافظة تعز.

5 - حجة

وتم استهداف مطار حجة الواقع في مديرية عبس بالمحافظة الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين. وتضم المحافظة مناطق جبلية متعددة، ويوجد بها ميناء ميدي البحري، وميناء حرض البري، غير أنهما لا يعملان بسبب ظروف البلاد جراء الحرب.