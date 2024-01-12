قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعداد السفن التي تعبر المجرى الملاحي تقل بشكل يومي بسبب الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن الفترة من أول يناير إلى 11 من الشهر نفسه، انخفض عدد السفن التي تعبر القناة بنسبة 30%.

وأشار إلى أن انخفاض العائد الدولاري بنسبة تصل إلى 40%، رغم أن عدد السفن التي تعرضت للاستهداف هي 19 سفينة فقط في التوترات في البحر الأحمر.

ولفت إلى أنّ العديد من الشركات باتت تفضّل الطريق الأبعد حتى لو كانت التكلفة أكبر، في إشارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي باتت تسلكه الكثير من شركات الشحن.

وتأثرت حركة الملاحة التجارية بفعل التوترات في البحر الأحمر، مع بدء جماعة الحوثي اليمنية شن عمليات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.

ودخل هذا الوضع، منحى جديدا مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف ومواقع حوثية، فيما تعهّدت الجماعة اليمنية بالرد على ذلك.