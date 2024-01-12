وزيرة الخارجية الألمانية تعلن تأييد برلين للضربة الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تأييد حكومة بلادها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين على الحوثيين في اليمن.

وفي أعقاب لقاء مع نظيرها الماليزي محمد حسن، قالت بيربوك في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الجمعة إن "رد الفعل يحظى بتأييدنا السياسي".

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أن الولايات المتحدة وشركاء آخرين تحركوا عسكريا بشكل محدود ومستهدف ضد البنية التحتية التي استخدمها الحوثيون في الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، "وذلك تماشيا مع الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وردا على السؤال حول كيفية مشاركة الحكومة الألمانية في تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر وموعد اتخاذ القرار بشأن ذلك، قالت إن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا بشكل عاجل "كيف يمكننا تعزيز الاستقرار في البحر الأحمر بأنفسنا والمساهمة في هذا الاستقرار"، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك في إطار الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت بيربوك الحوثيين، قائلة إنهم يهددون بأعمالهم العدائية أمن الملاحة البحرية الدولية المدنية، ويشكلون خطرا على التجارة العالمية، ويعرضون حياة البشر للخطر بلا اعتبار. وأضافت أنهم "يساهمون بذلك في زعزعة استقرار وضع إقليمي متوتر بالفعل"، وطالبت الحوثيين "بوقف هذه الهجمات فورا".

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، شن الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر لها علاقة بإسرائيل.