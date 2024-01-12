 الأمم المتحدة تطالب الحوثيين والتحالف الأمريكي بالالتزام بقرار وقف الهجمات المتبادلة بالبحر الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تطالب الحوثيين والتحالف الأمريكي بالالتزام بقرار وقف الهجمات المتبادلة بالبحر الأحمر

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 10:31 م
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التحالف الأمريكي والحوثيين إلي الالتزام بقرار لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد الضربات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة واستهدفت المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ونقل بيان عن جوتيريش قوله اليوم الجمعة في نيويورك، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية غير مقبولة.

وأضاف أن "هذه الهجمات تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في أنحاء العالم."

وحث جوتيريش المتمردين الحوثيين على الالتزام بقرار أصدره مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، ويدعو إلي وقف فوري للهجمات.

وأضاف جوتيريش أنه في الوقت نفسه، يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي دافعت عن سفنها أن تلتزم بالقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار.

ودعا جوتيريش "جميع الأطراف المعنية إلي عدم تصعيد الموقف بشكل أكبر لمصلحة السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".

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