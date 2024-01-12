مصادر بالعدل الدولية تكشف موعد إصدار قرار حول طلب جنوب أفريقيا بشأن التدابير المؤقتة في غزة

قالت مصادر بمحكمة العدل الدولية، إن المحكمة ستصدر بيانا صحفيا خلال أيام للبت في الشق العاجل من الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بعد انتهاء سماع المرافعات اليوم الجمعة.

وتستمع المحكمة اليوم لمدة 3 ساعات لمرافعة الفريق القانوني لإسرائيل للرد على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي تتهمها بارتكاب أعمال تشكل إبادة جماعية في غزة.

وقالت المصادر إن المحكمة ستعلن قرارها في غضون أيام بعد انتهاء سماع المرافعات، والذي يكون عادة ما بين 4 أو 5 أيام.

وكانت جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة في دعواها باتخاذ تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، وعلى رأسها تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أي وحدات مسلحة على أهالي غزة.

وتشمل التدابير المؤقتة وقف جميع السياسات التي تعتبر صورا لجريمة الإبادة الجماعية مثل التهجير والطرد والتشريد القسري والحرمان من الغذاء والمياه وعرقلة المساعدات الإنسانية الكافية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستمرة لأهالي غزة، ووقف تدمير المرافق الحيوية في القطاع، بحسب نص الدعوى التي استندت إلى وثائق وفيديوهات صحفية وتصريحات لمسئولين أمميين وكذلك إسرائيليين وحقوقيين فيما اعتبرتها بريتوريا بمثابة أعمال تشكل إبادة جماعية.