قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن منطقة البحر الأحمر أصبح منطقة حرب، في معرض حديثه عن التوترات في البحر الأحمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنّه لا يمكن توقع نتائج الوضع الجاري في البحر الأحمر.



وأشار إلى أنّ شركات الشحن تعد أكثر من سيناريو لمجابهة التوترات الراهنة، لافتًا إلى أنّ هذه التوترات تسببت في انخفاض سلاسل الإمداد وعملية نقل البضائع بنسبة تبلغ 40%.



وأشار إلى أنّ الوضع الحالي أشبه بما كان سائدًا خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أنّ أسعار نقل البضائع سجّلت ارتفاعًا بسبب خطر الطوارئ التي فرضتها شركات الشحن.



ونوه بأنّ هذا التأثير يطال التجارة العالمية بشكل كامل وليس فقط قناة السويس بنسبة تصل إلى 50%.



وتأثرت حركة الملاحة التجارية بفعل التوترات في البحر الأحمر، مع بدء جماعة الحوثي اليمنية شن عمليات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.



ودخل هذا الوضع، منحى جديدا مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف ومواقع حوثية، فيما تعهّدت الجماعة اليمنية بالرد على ذلك.