إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني بسبب الظروف الجوية

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري في شمال سيناء، الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن لليوم الثاني بسبب الظروف الجوية والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة.

وقالت إدارة ميناء العريش البحري، إن قرار استمرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وحالة البحر المضطربة، موضحة أن حركة الملاحة والأنشطة البحرية كافة أوقفت حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأضافت أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ومشيرة إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء لانخفاض في درجات الحرارة وعاصفة ترابية ورياح محملة بالأتربة والرمال الناعمة، حيث تسببت العاصفة الترابية في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء وخاصة طرق منطقة وسط سيناء، والتي شهدت حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.