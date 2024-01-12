مجلس الوزراء البريطاني يعد اجتماعا وسط تكهنات بتوجيه ضربة بسبب هجمات البحر الأحمر

أفادت أنباء أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بصدد عقد اجتماع لمجلس الوزراء بكامل أعضائه مساء اليوم الخمس، وسط تكهنات متزايدة بأن المملكة المتحدة والحلفاء الغربيين قد يتخذون إجراء ضد المتمردين الحوثيين في أعقاب هجمات في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية ( بي أيه ميديا) عن صحيفة التايمز قولها إن أنباء أفادت أن اجتماعا طارئا لغرف الإحاطة في مجلس الوزراء – أو كوبرا – قد عُقد صباح اليوم الخميس تلاه اجتماع لمجلس الأمن القومي.

ولم ينف داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) هذه الأنباء.

ويأتي ذلك بعد أن دمرت القوات البحرية البريطانية والأمريكية "طائرات مسيرة هجومية متعددة" استخدمها المتمردون الحوثيون في البحر الأحمر، ويُعتقد أنه أكبر هجوم حتى من جانب الحوثيين.

وحذر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس من أن مزيدا من الإجراءات سيتم اتخاذها إذا استمرت الهجمات، وسط قلق عالمي متزايد بشأن تعطيل طريق الشحن العالمي الهام.