تحذير سفن الشحن من المرور في باب المندب عقب قصف مواقع حوثية باليمن

صدر تحذير لصناعة الشحن البحري العالمية بأن تتجنب مؤقتا المرور في مضيق باب المندب، بعدما قصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أهدافا في اليمن بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة.

ونفذت أمريكا وبريطانيا، بالتعاون مع حلفاء آخرين، أكثر من 60 غارة جوية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن في وقت مبكر اليوم الجمعة، في محاولة لوقف هجمات الحوثي التي استهدفت العديد من السفن جنوبي البحر الأحمر.

وقالت مجموعة انترتانكو التجارية التي تمثل أصحاب ناقلات النفط والكيماويات والغاز، إن القوات البحرية المشتركة من أساطيل 39 دولة ، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قالت إنه يجب على كل السفن الابتعاد "كثيرا" عن باب المندب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما وردت المذكرة على الموقع الإلكتروني لإحدى شركات تأمين الشحن الكبرى.

وأفاد بيان مشترك للحلفاء بأن الضربات العسكرية التي وجهتها أمريكا وبريطانيا ضد مسلحي الحوثي في اليمن، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، بالتعاون مع دول أخرى، جرى تنفيذها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الغارات تأتي "ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن، بما في ذلك سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر".

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التابعة لها في البحر الأحمر "نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية".