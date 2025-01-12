بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة "سي بي إس" اليوم الأحد : نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل يوم التنصيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنه عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن.

إلى ذلك نقلت صحيفة "يسرائيل هيو عن مصدر أمني، قوله إن إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق.

وأضاف أن إسرائيل تصر على مطلبها بالوجود في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) خلال وقف إطلاق النار، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وأشار إلى أن هناك تقدم في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات.