نتنياهو يشكر هاتفيا بايدن وترامب على جهودهما لتحرير الرهائن

أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، على مستجدات التفويض الذي أعطاه لفريق التفاوض الإسرائيلي الذي أرسله إلى الدوحة الليلة الماضية، بحسب بيان لمكتب نتنياهو.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن البيان قوله إن نتنياهو أعرب أيضا عن تقديره لبايدن والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على جهودهما لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأعلن البيت الأبيض إن بايدن "شدد على الضرورة الملحة" للتوصل لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحماس خلال مكالمته في وقت سابق اليوم مع نتنياهو.

وخلال الاتصال، ناقش بايدن ونتنياهو المحادثات الجارية بشأن الرهائن، التي يقول البيت الأبيض إنها تستند إلى الاقتراح الإسرائيلي الذي قُدم في مايو العام الماضي، والذي وضع تصورا لإطلاق سراح الرهائن على مراحل.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن ناقش خلال الاتصال "الظروف الإقليمية التي تغيرت بشكل جذري في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وإضعاف قوة إيران في المنطقة."

وكان ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب المقبل إلى الشرق الأوسط، قد سافر مؤخرا إلى إسرائيل وقطر للمشاركة في المفاوضات.

ووصل اليوم الأحد وفد إسرائيلي رفيع المستوى يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد)، ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، للمشاركة في المفاوضات.

وتجري المفاوضات غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحماس، حيث تتوسط مصر والولايات المتحدة إلى جانب قطر، وهي تهدف إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

يشار إلى أن ترامب قد جدد يوم الثلاثاء الماضي تهديده بأن يفتح أبواب "الجحيم" على الشرق الأوسط إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل وصوله البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.