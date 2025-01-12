نائب وزير التعليم يجيب على الجدل حول إضافة التربية الدينية للمجموع في البكالوريا

رد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، على الجدل المثار حول ضم مادة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية، المستهدف تطبيقه العام المقبل كبديل للثانوية العامة، كمادة أساسية عليها 100 درجة تمثل 15% من المجموع.

وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة«ON E» إن هذا التخوف «تم الاستماع إليه ودراسته بعمق شديد جدًا الفترة الماضية؛ ولكن مصر دولة مدنية لها مقومات كثيرة، ومادة التربية الدينية تشمل الإسلامية والمسيحية».

وشدد أن «لدينا مؤسستين مهمتين جدًا هما الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وهما المسؤولان بالكامل الآن عن وضع منهج كلتا المادتين».

ونوه أن إضافة الدين للمجموع ليست المرة الأولى، مشيرا إلى أن خروجه من مواد المجموع كان بنهاية السبعينات؛ لكن قبل ذلك كان «طوال التاريخ دائما مادة مضافة للمجموع».

وأضاف أن إضافة التربية الدينية هي «وجهة نظر الوزارة ورأي الوزارة قولا واحدًا»، لافتا إلى وجود تحديات تواجه المنظومة التعليمية عالميًا، مثل عدم الإقبال على وظائف المدرسين والتغير السريع بسوق العمل.

وتابع أن «مصر كدولة عربية لها هوية وثقافة تواجه تحديا ضخمًا جدًا اليوم أمام ثقافات ومنظومات ضد هويتنا بشكل كامل مثل المثلية الجنسية والإلحاد موجهة إلى هويتنا بشكل كبير».

وأوضح أن الأزهر والكنيسة أكدا أن إضافتها شديدة الأهمية، لافتا إلى تصحيحها إلكترونيًا بالكامل في حال إقرارها كمادة أساسية ضمن المجموع؛ ولن يكون به تدخل بشري حتى لو وجدت أسئلة مقالية؛ فسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي.