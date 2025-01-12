الأمن السوري يطلق سراح دفعة من الموقوفين في حمص

أعلن الأمن العام في سوريا، اليوم الأحد، إطلاق سراح دفعة من الموقوفين في حمص بوسط البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم عن مصدر في إدارة الأمن العام بحمص قوله إنه "بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام مؤخراً، ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة وتعهدهم بعدم القيام بأي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة، نعلن خروج دفعة من الموقوفين في حمص على أن يلتزم الشخص بالمثول والحضور حين الاستدعاء إن لزم الأمر".

وأضاف أنه سيتم إخراج دفعات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة، مؤكدا عمل إدارة الأمن العام الدائم لحفظ الأمن وإرساء الاستقرار في ربوع وأنحاء محافظة حمص كافة.

وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا بدأت يوم الخميس قبل الماضي عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.