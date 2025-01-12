غرفة شركات السياحة عن لقاحات المسافرين للسعودية: لم تصلنا أسعارها حتى الآن

قال باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار السلطات السعودية بإلزام المسافرين للمملكة بالحصول على لقاحات وتطعيمات قبل السفر تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن القرار يتضمن حصول المسافر على عدة لقاحات، وسيتم العمل به بدءًا من 10 فبراير المقبل.

وأوضح أن هناك أنواعًا من اللقاحات يحصل عليها المعتمر والحاج قبل السفر بحد أدنى 10 أيام، مؤكدًا أنه لم يصل لهم نشرة بشأن أسعار اللقاحات والرسم مقابل التطعيمات لكنها قد تصل لـ 250 جنيهًا.

وتابع: «التطعيمات غرضها الحفاظ على المعتمرين لكننا نحتاج وقت لتقنين الأوضاع»، مشددًا على أن عدد التطعيمات التي من الضروري أن يأخذها المعتمر قبل السفر هي 4 تطعيمات.

وسبق أن صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأن لقاح الحمى الشوكية للمسافرين إلى السعودية متوفر بشكل مستقر.

وأضاف أن القرارات الجديدة التي أقرتها السلطات الصحية السعودية يتم تطبيقها بداية من 10 فبراير المقبل.

وأوضح أن من يسافر قبل ذلك الموعد سيغادر بالوضع الذي هو عليه دون تغيير، لكن طلب التهاب السحائي للمسافرين بغرض العمرة أو السياحة سيتم تطبيقه بدءا من 10 فبراير.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، قد أعلنت منع المسافرين إلى المملكة سواء بتأشيرة العمرة أو أي نوع آخر من تأشيرات السفر، من الدخول دون الحصول على لقاحات الحمى الشوكية التيسيرية.

ووفقًا لهيئة الطيران المدني السعودي، فإن القرار سيكون ملزما لجميع شركات الطيران، بحيث يتم إبلاغ المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة، أو من يرغبون في أداء العمرة والزيارة.

ولم يستثن القرار أي نوع من أنواع التأشيرة للعمرة أو الزيارة وبغض النظر عن نوع تأشيرة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في موقع وزارة الصحة السعودية، بما يضمن حصول المسافرين على التطعيمات اللازمة.

كما شددت على ضرورة التأكد من حصول المسافرين على شهادة تطعيم قبل الوصول إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام، ولا تتجاوز 3 سنوات، للنوع متعدد السكريات من اللقاح، أو 5 سنوات للنوع المقترن، ويستثني الأطفال دون عمر سنة.