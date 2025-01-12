محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات الإزالة في 7 أحياء

شدد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في 7 أحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حي المنتزة أول حملة، تمكنت من إزالة الإشغالات بشارع القاهرة، وش ملك حفني قبلي، ودربالة، ومزلقان فيكتوريا، وطريق الكورنيش، وجمال عبدالناصر، وخلف المحروسة، و٤٥ بحري، وميدان الفسحة، وخالد بن الوليد، وإسكندر إبراهيم، وخليل حمادة، وسيدي بشر الترام، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٤٠٠ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي، حملة لإزالة الإشغالات شملت سوق الهانوفيل، وطريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، وأسفرت عن ضبط 277 إشغالا متنوعا.

ونفذ حي الجمرك، حملة لإزالة الإشغالات استجابةً لشكاوي المواطنين والتي استهدفت طريق الكورنيش وشارع قصر رأس، والتين، والسيد محمد كريم، وصفر، ورأس التين، والشيخ محمد عبده، وشارع فرنسا، وسيدي خليفة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 190 إشغالا متنوعا.

وشهد حي شرق، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع عزيز فهمي زنانيري، ومحور المحمودية، واللواء أحمد علي كيلوباترا، وعزبة القلعة، ومزلقان كيلوباترا، ومحطة شدس، واللاهون، ومزلقان كيلوباترا، وخلف محطة قطار سيدي جابر، وتوت عنخ آمون منطقة سموحة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 73 إشغالا متنوعا وفرض غرامات فورية تقدر بـ72 ألف جنيه.

وواصل حي غرب، حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام شملت شوارع الأمان، والمكس، والقفال، وأسعد، ومنطقة نجع العرب، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 56 إشغالا متنوع

بينما قام حي وسط، حملة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع سعد زعلول، وصفية زغلول، وميدان سعد زغلول، وطريق الحرية، وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية قدرها 38 ألف جنيه، والتحفظ على 75 إشغالا متنوعا.

ونفذ حي المنتزة ثان، حملة لإزالة الإشغالات بشوارع البستان، وسيدي كمال، والنبوي المهندس، وميدان المندرة، وأسفرت عن التحفظ على 76 إشغالا متنوعا.