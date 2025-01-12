مديرية العمل بجنوب سيناء توفر 2325 فرصة عمل خلال شهر ديسمبر

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أعلنت وفاء نجاح، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، عن تحقيق إنجازات ملحوظة خلال شهر ديسمبر الماضي في مجال توفير فرص العمل وتأهيل الشباب.

وأوضحت في تصريح صحفي أن المديرية نفذت مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم سوق العمل المحلي؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشارت نجاح إلى توفير 2325 فرصة عمل لأبناء المحافظة، شملت وظائف متنوعة لمختلف المؤهلات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خاصة بذوي الهمم. وتم تحقيق ذلك من خلال تنظيم ملتقيات توظيف وعقد شراكات مع القطاع الخاص والمنشآت السياحية والبترولية.

وللتأكد من حصول الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، نظمت المديرية برامج تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة، مثل الخدمات البترولية وعلوم الحاسب الآلي. كما تم إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة المهنة لخريجي هذه البرامج.

وفي إطار حرصها على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، نفذت المديرية حملات توعية واسعة داخل المنشآت المختلفة، وذلك من خلال عقد ندوات وورش عمل.