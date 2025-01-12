وزيرة خارجية ألمانيا تتوجه إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر حول سوريا

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد إلى السعودية لحضور مؤتمر حول سوريا.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، ستحضر الوزيرة المؤتمر المنعقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض، حيث تجتمع دول مهمة في المنطقة وممثلون عن الأمم المتحدة وشركاء عرب وغربيين لبحث الوضع في سوريا.

وتمكنت جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم مباغت، وهي تقود البلاد حاليا بحكومة انتقالية.

ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية، فإن هذا المؤتمر بمثابة متابعة للمؤتمر الذي عقد في العقبة بالأردن في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت بيربوك طرحت خطة من ثماني نقاط بشأن سوريا، وتضمنت - من بين أمور أخرى - الانتقال السلمي إلى نظام سياسي يمنح الحقوق والمشاركة لجميع الفئات في المجتمع السوري، فضلا عن معالجة الجرائم القاسية التي ارتكبت في عهد الأسد.

وخلال زيارتها سوريا مطلع يناير الجاري، حددت بيربوك شروطا واضحة لحصول البلاد على دعم من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان المساعدة في ضمان أن يكون الفصل المستقبلي في سوريا سلميا وحرا، مشيرة في المقابل إلى أنه لا يوجد حتى الآن يقين في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك حاجة لحوار سياسي يضم جميع المجموعات العرقية والدينية، ويضم جميع المواطنين.