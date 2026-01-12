السعودية تستعد لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان قريبا

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تستعد قريبا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مشيرا إلى أن المملكة تعمل حاليا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في عدة مجالات منها الطاقة والصناعة والصحة وريادة الأعمال.

وأضاف الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، أن "نسبة التبادل التجاري مع اليابان ارتفعت 38% منذ 2016 حتى نهاية 2024، لتبلغ 138 مليار ريال، ما جعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية في قطاع الطاقة والبترول والغاز"، وفقا للصحف السعودية اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن السعودية تسعى لرفع مستوى الاستثمارات اليابانية في السعودية خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل السعودية حاليا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في عدة مجالات، لافتا إلى أن المملكة شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، منها تضاعف حجم الاقتصاد السعودي.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية 2030 بنحو 120 مليار ريال بنهاية 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي نحو تريليون ريال.