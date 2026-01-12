وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ومنظومة الصيانة ورفع الكفاءة في مدينة الشروق

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة ومنظومة النظافة بمدينة الشروق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

قال وزير الإسكان، إن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق، خاصةً أعمال رفع الكفاءة والصيانة ومنظومة النظافة على مستوى المدينة فيما يخص المحاور الرئيسية والطرق الداخلية بكل عناصرها من زراعات وإنارة وتنسيق الموقع، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في ملف الصيانة الخاصة بالطرق والمحاور؛ حيث يتم تنفيذ العديد من الأعمال ومنها المداخل الخاصة بالمدينة بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمنظومة النظافة، إذ يتم المتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لتحقيق المستهدف، كما تم استعراض مقترح مشروع حديقة ترفيهية بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطرق بكل عناصرها واستمرار المتابعة الدورية لمنظومة النظافة.