صن داونز يعلن إصابة سيرينو بكسر في الأنف

أعلن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إصابة لاعبه جاستون سيرينو خلال مواجهة الهلال السوداني، أمس الجمعة، في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأصدر صن داونز بيانًا طبيًا عبر موقعه الرسمي يكشف فيه آخر مستجدات إصابة سيرينو، جاء فيه: "عانى جاستون سيرينو من كسر في الأنف في النصف الأول من مباراة الهلال السوداني، واستقرت حالته قبل ذهابه للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، قبل أن يعود مع بقية الفريق".

وأضاف صن داونز في بيانه:" سيخضع سيرينو لعملية جراحية اليوم، ونتمنى له الشفاء، وسنقدم المزيد من التحديثات حول حالته الطبية في وقت لاحق".

وكان صن داونز قد استهل مشواره في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في المجموعة الأولى من البطولة.

جدير بالذكر أن صن داونز يتواجد بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي والهلال والمريخ السودانيين.

