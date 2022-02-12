أربعة بنوك مصرية تدرس المساهمة فى زيادة رأسمال «الأفريقى للتصدير والاستيراد» بمساهمات تتجاوز 20%

6 مليارات دولار تمويلات قائمة من «أفريكسيم بنك» لصالح السوق المصرية.. والبترول تستحوذ على 900 مليون دولار

رصد 500 مليون دولار لتمويل مشروعات لشركات مصرية فى مالاوى

تدرس أربعة بنوك مصرية المساهمة فى الزيادة المرتقبة لرأسمال البنك الافريقى للتصدير والاستيراد «افريكسيم بنك» بحصة تتجاوز 20%، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال واعمال – الشروق» أن المؤسسات الأربع هى البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك المركزى وبنك الاستثمار القومى.

وكان بنك مصر أعلن قبل أيام عن استثمار 201.1 مليون دولار فى البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، منها 80.5 مليون دولار استثمارات مدفوعة، ليصبح بذلك أكبر مساهم غير سيادى فى البنك، رافعا حصته من 3.1% إلى 5.8%.

وفى أكتوبر الماضى قال بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» إنه يخطط لرفع رأسماله العام المصرح به، إلى 6.5 مليار دولار بهدف توسيع قدرته على الوفاء بمهامه الأساسية وتنويع نطاق خدماته، كما يساعد على تعزيز قدرة البنك على دعم شراء لقاحات فيروس كورونا للقارة، وكذلك تعزيز جهود التعافى بعد الوباء لاقتصادات الدول الأفريقية ودفع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفى سياق متصل، قالت المصادر ان محفظة التمويلات التى ضخها «الافريقى للتصدير والاستيراد» فى السوق المصرية تبلغ حاليا 6 مليارات دولار بما يعادل ما بين 25 ــ 23% من إجمالى محفظة البنك.

وتبلغ التمويلات القائمة للبنك الافريقى لدى الهيئة العامة للبترول نحو 900 مليون دولار، بينما حصلت شركات الكهرباء الحكومية على حوالى 500 مليون دولار.

«يتبنى البنك خططا لتمويل المشروعات التى تنفذها شركات مصرية داخل الاسواق الافريقية وخاصة فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والاستزراع السمكى والمشروعات السياحية» ــ تبعا لتصريحات المصادر، مشيرة الى أن أبرز الشركات التى يتعاون معها البنك حسن علام وأوراسكوم للانشاءات والسويدى.

وفى هذا الاطار قالت المصادر إن أفريكسيم بنك رصد 500 مليون دولار لتمويل مشروعات داخل دولة مالاوى لصالح شركات مصرية فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والسياحة، كما قام البنك بتمويل محطة كهرباء بقيمة 100 مليون دولار فى دولة انجولا لصالح إحدى الشركات المصرية، وذلك خلال العام الماضى.