 أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا بسبب التوترات مع روسيا - بوابة الشروق
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أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا بسبب التوترات مع روسيا

أ ش أ
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 11:29 ص

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، رعايا بلاده إلى مغادرة أوكرانيا؛ بسبب تصاعد حدة التوترات على الحدود الأوكرانية مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي - في تصريحات صحفية اليوم السبت - "نحترم قرارات الأُستراليين الذين يقيمون في أوكرانيا، ولكن نصيحتنا لهم واضحة جداً، وهي أن الوضع خطير، ويتعين عليهم مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم".

ووصف موريسون الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية بـ "الخطير".. مضيفا "نأمل أن يتم تحقيق السلام هناك، ولكن في حالة نشوب صراع، فإننا نرغب في ضمان توافر فرصة للأُستراليين للانتقال من أوكرانيا إلى مكان آمن".
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