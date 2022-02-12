هولنديون يهددون بقصف الملياردير جيف بيزوس بـ البيض الفاسد

قال دعاة الحفاظ على البيئة الهولنديون، إنهم سوف يقصفون يخت الملياردير جيف بيزوس الفاخر، بالبيض الفاسد إذا تم تفكيك جزء من جسر عمره 140 عامًا لإفساح المجال أمام يخت يملكه.

وعبر سكان روتردام، عبر "فيسبوك" عن غضبهم من الأنباء حول أن جزءا من جسر "Koningshaven"، والذي يشير إليه السكان المحليون باسم "De Hef"، ستتم إزالته مؤقتا بحيث يمكن ليخت بيزوس (Y721) الذي يبلغ ارتفاعه 417 قدما والصواري الثلاثة الكبيرة أن يمر، حيث قام المواطن بابلو سترمان (40 عاما) بنشر دعوة في "فيسبوك" حث فيها السكان المحليين على اتخاذ إجراء من خلال إحضار علبة بيض فاسد معهم إذا كان اليخت يشق طريقه عبر الممر المائي، وفق قناة "روسيا اليوم"، السبت.

وكتب سترورمان في "فيسبوك"، كما ورد في صحيفة "بي إن ديستيم" الهولندية اليومية: "تم بناء روتردام من تحت الأنقاض بواسطة روترداميرز، ونحن لا نفككها فقط من أجل الملياردير المصاب بجنون العظمة..ليس بدون قتال".

وجذب منشور سترورمان، انتباه ما يقرب من 3000 شخص قالوا إنهم "سيحضرون" بينما أشار 10000 آخرون إلى أنهم "مهتمون".

عندما سئل عن الدافع الذي دفعه للقيام بالدعوة، قال ستورمان: "لأنني من روتردامر وأعتقد أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال يجب أن يدركوا أنه لا يمكنك جعل كل شيء يسير في طريقك بالضبط.. من خلال هذه المكالمة نجعل صوتنا مسموعا بطريقة مرحة، وأعتقد أن هذا يسير على ما يرام".

والأسبوع الماضي، نفى عمدة روتردام اتخاذ قرار نهائي بشأن المعلم، الذي خضع لإصلاحات في عام 2017.

ووعد مجلس المدينة السكان بعدم العبث بالجسر بعد تجديد عام 2017، لكن بيزوس وأوشينكو، شركة بناء السفن الهولندية التي تستعد للكشف عن اليخت، تعهدا بدفع فاتورة التفكيك.

وقالت الشركة، التي تبني اليخت في أعلى النهر في بلدة البلاسيردام، إن تفكيك جزء من الجسر هو الطريقة الوحيدة لإبحار اليخت، إذ كان من المتوقع أن يستغرق تفكيك وإعادة تجميع الجزء الأوسط من الجسر أكثر من أسبوعين وفقا لمنفذ اللغة الهولندية "Rijnmond".