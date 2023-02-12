كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم لأحد، موعد إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية، والذي سيكون خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل الرحلة الفضائية، مشيرة إلى أن رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.

وأوضحت أن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتستعد ريانة برناوي، لمهمة فريدة سيضع لها اسما بارزا بتاريخ المرأة السعودية، ونتعرف في السطور التالية على أبرز معلومات عنها:

- تبلغ من العمر 33 عاما

- تخرجت في جامعة أوتاجو النيوزلندية، بتخصص علم الإنجاب والهندسة الوراثية.

- أكملت دراستها العليا بالمملكة العربية السعودية، حيث حصلت على الماجستير بجامعة الملك فيصل.

- تمتلك خبرة طويلة بمجال الخلايا الجذعية.