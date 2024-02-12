أونروا: مقتل عدد من الفلسطينيين بسبب وقف عبور المساعدات إلى غزة وبوادر مجاعة في شمال القطاع

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، إن وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس إلى قطاع غزة تسبب في قتل عدد من الفلسطينيين.

ونوه «لازاريني»، خلال مؤتمر صحفي له من «بروكسل»، أن هناك نقص في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، مشددًا على أنهم اقترحوا وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلى الوكالة.

وأضاف أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للأطفال في القطاع مثلما تفعل أونروا، منوهًا أن هناك حالة هلع كبيرة في غزة من النائح المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح،

وحذر من أن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، قائلًا إن الوكالة أوقفت 12 موظفًا عن العمل في قطاع غزة رغم غياب الأدلة على اتهام إسرائيل لهم.