إنسوي قائد غينيا الإستوائية يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس أمم أفريقيا

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فاز إيميليو نسوي قائد منتخب غينيا الإستوائية بجائزة الحذاء الذهبي لهداف النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي اختتمت مساء الأحد بتتويج كوت ديفوار منظم البطولة باللقب بالفوز على نيجيريا 1 / 2 في المباراة النهائية.

وانتزع إنسوي الجائزة رغم خروج منتخب بلاده مبكرا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام غينيا بنتيجة صفر / 1.

وسجل قائد منتخب غينيا الإستوائية المحترف بصفوف نادي إنتر سيتي الإسباني 5 أهداف في المونديال الأفريقي بواقع ثلاثية "هاتريك" في الفوز على غينيا بيساو بنتيجة 2/4 في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

كما سجل إنسوي هدفين في فوز عريض على منتخب كوت ديفوار بنتيجة صفر/4 في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول.

وكتب قائد منتخب غينيا الإستوائية اسمه بحروف من ذهب في قائمة هدافي كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ التي تضم نجوما من العيار الثقيل مثل الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني فنسنت أبو بكر والنيجيري أوديون إيجالو.

كما كان إنسوي البالغ من العمر 34 عاما أول لاعب يسجل هاتريك في كأس أمم أفريقيا منذ الثلاثية التي سجلها المغربي سفيان علودي في فوز منتخب بلاده على ناميبيا بنتيجة 1 / 5 في نسخة عام 2008 التي أقيمت في غانا.